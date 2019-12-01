Стрельба и убийство ребенка в столице: новые подробности

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В Киеве объявили план перехват "Сирена". Ищут вооруженных мужчин на Lexus. Предварительно, они сегодня около пяти вечера открыли огонь в центре столицы. На перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Мишенью нападавших, говорят свидетели, был черный автомобиль. В полиции предполагают – это не бытовой конфликт, целились в водителя – владельца авто. Впрочем, выжил ли мужчина – неизвестно. Говорят на его одежде видели пятна крови. А вот трехлетний ребенок, который на момент обстрела находился в салоне – погибл, констатировали медики. Сейчас место трагедии оцеплено полицией. Патрули ищут злоумышленников.

"Я сидела, пила кофе, говорила с подругой и услышала звук выстрела. Увидела, что на переходе стоят два атомобиля – черный Range Rover и серый седан. Машина быстро тронулась по встречной полосе вниз по улице. Из Range Rover выбежал отец с ребенком на руках и начал кричать:"Скорую, помогите", – рассказала одна из свидетельниц трагедии.

Стреляли из автомобиля или стрелок просто подбежал к авто и это произошло просто на улице правоохранители не подтвердили, но и не опровергли.

Между тем, в соцсетях появилась информация о том, что потерпевший – это бывший предприниматель с Донбасса, депутат Киевоблсовета. Но и об этой информации правоохранители ничего не говорят.

Полиция ввела план перехват "Сирена", чтобы разыскать автомобиль из которого стреляли.

"Неизвестный мужчина стрелял в потерпевшего, но пуля попала в трехлетнего ребенка. Его срочно госпитализировали в медучреждение, но по дороге в больницу мальчик умер. На данный момент правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами инцидента" , – заявила спикер Шевченковского райуправления полиции в г. Киеве Анна Зубрева.

По данным СМИ, за рулем расстрелянного автомобиля находился депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, а погибший от огнестрельного ранения трехлетний мальчик – это его сын. Таким образом, это могло быть покушение на депутата и бизнесмена.

Кроме того, в соцсетях появилось и видео с перекрестка улиц Льва Толстого и Тарасовской, где случилось нападение.

Все подробности в спецтеме Стрельба в центре Киева

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