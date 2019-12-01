Стрельба в центре Киева: СМИ назвали имя раненого депутата

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Расстрел иномарки в центре Киева мог быть покушением на члена Киевской областной администрации.

Об этом сообщает "Информатор".

В полиции сообщили, что за рулем черного Range Rover, который обстреляли вечером 1 декабря, находился киевский депутат Вячеслав Соболев, а трехлетний мальчик, погибший в результате огнестрельного ранения – это его сын.

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У политика эту информацию пока официально не подтвердили.

Напомним, что в столице действует оперативный план "Сирена" по поиску автомобилей, на которых могут передвигаться преступники. По предварительной информации они сделали несколько выстрелов из автомобиля Lexus и скрылись в неизвестном направлении.

По факту случившегося начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). На месте преступления работают сотрудники следственно-оперативных групп Главного и Шевченковского управлений Нацполиции, криминалисты и кинологи.

Как сообщалось, нападение произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Погибшему малышу было три года – медики успели его госпитализировать, но констатировали смерть по пути в больницу.

На фоне того, что стрельба на улицах Украины случается чуть ли не каждый день и часто это происходит прямо в оживленных общественных местах, новости "Сегодня" разбирались с тем, что делать, когда рядом с вами разворачивается конфликт с применением огнестрельного оружия.

Все подробности в спецтеме Стрельба в центре Киева

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