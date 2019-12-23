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Стрельба в Гидропарке: полиция объявила план "Сирена"

23 декабря, 17:09

Александр Марущак

Потасовка между двумя мужчинами произошла возле кафе

Архівне фото: Pixabay

Архівне фото: Pixabay / Фото: Pixabay

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В столичном Гидропарке произошла стрельба. На данный момент известно, что возле одного из кафе произошла потасовка между мужчинами. Один из них выстрелил в сторону другого, который находился в автомобиле Toyota и уехал на Volkswagen в строну моста Патона.

"Да в Гидропарке произошла стрельба. Введен план "Сирена". На место выехала следственно-оперативная группа. Вся информация проверяется", – подтвердили в полиции Киева.

Там пока не разглашают подробности и не говорят в каком состоянии водитель Toyota.

Ранее на проспекте Курбаса в Киеве (Никольская Борщаговка в Святошинском районе столицы) едва удалось избежать непоправимого, когда мужчина из травматического пистолета обстрелял двоих оппонентов.

Напомним, 17 декабря в Чабанах под Киевом конфликт между представителями коммунального хозяйства и строителями закончился дракой и стрельбой из пистолета .

Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

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Киев стрельба Борщаговка гидропарк выстрелил потасовка подробности конфликт

Источник: Сегодня

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