Стрельба в кафе под Киевом: названы причины конфликта

Стрельба в кафе города Украинка под Киевом произошла на фоне бытового конфликта.

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Об этом заявил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов, сообщает "Укринформ".

"В Украинке конфликт произошел на почве бытовых отношений. В время этого происшествия было применено охотничье и травматическое оружие", – сказал он.

Полицейский добавил, что были установлены 22 человека, принимавшие участие в этой стычке.

"Сейчас установлен весь автотранспорт, прибывший из Киева, и эти автотранспортные средства, сейчас они изъяты. Что касается людей – следователи готовят подозрения каждому из них, кто совершал активные действия", - уточнил глава киевской полиции, добавив, что одного человека уже задержали.

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Напомним, ранее полицейские установили, что среди участников конфликта были и граждане России.

В Одессе мужчина открыл огонь по шумным соседям. Конфликт, закончившийся стрельбой, возник из-за громкой музыки, пострадали два человека.

А в Киеве, возле станции метро "Левобережная", мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры.

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