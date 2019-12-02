Стрельба в Киеве: к убийству малыша может быть причастен судья

/ Фото: Сегодня

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Стали известны мотивы стрельбы в центре Киевана пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской.Напомним, воскресенье, 1 декабря, вечером от огнестрельного ранения погиб трехлетний сын депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

Как рассказал сайту "Сегодня" друг семьи Соболевых, наиболее вероятной версией из нескольких озвученных в СМИ является конфликт депутата с одним из бывших высокопоставленных судей.

"Намеревались убить, конечно, Соболева. Что касается версий, то все, кроме первой – безосновательны. Например, не соответствует действительности то, что у Соболева на оккупированных территориях есть бизнес и он там что-то с кем-то не поделил. У него нет контактов с теми территориями. Мало того, боевики у него "отжали" большой дом, площадь которого около 600 квадратов. Из этого дома они сделали склад боеприпасов".

В окружении Соболева сайту "Сегодня" рассказали, что похороны трехлетнего Саши состоятся, скорее всего, во вторник, 3 декабря. Спикер Шевченковского управления полиции Анна Зубрева сообщила , что по состоянию на утро понедельника стрелок не был задержан, полиция устанавливает его, просматривая видеозаписи с камер наблюдения. Копы открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Напомним, вечером в воскресенье в Киеве произошло вооруженное нападение на внедорожник Range Rover Вячеслава Соболева. Жертвой стрельбы стал его трехлетний сын Саша.Подробности – в сюжете:

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