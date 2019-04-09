Стрельба в Киеве: молодому парню прострелили глаз

Еще один парень ранен в шею

Фото: Информатор

Стрельба в Киеве: молодому парню прострелили глаз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c2b/27d/5cac2b27d4f87.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c2b/27d/5cac2b27d4f87.jpg 2019-04-09T08:29:00+03:00 Происшествия Еще один парень ранен в шею

Два человека пострадали в результате стрельбы в Голосеевском районе Киева вечером 8 апреля. Так, один молодой парень получил ранение в глаз, а второй – в шею.

Как сообщает "Информатор", на улице Михаила Максимовича двое парней не поделили тротуар с компанией из четырех мужчин. В результате, кто-то из парней задел одного из мужчин плечом, после чего неизвестный из компании достал, по предварительным данным, пневматический пистолет и выстрелил в парней.











Вследствие инцидента 25-летний парень получил ранение в шею, а второму прострелили глаз. При этом компания скрылась с места происшествия. Пострадавших госпитализировали.

Подробности ЧП уточняются.

Напомним, что Черновцах утром 8 апреля произошла стрельба. Пострадавшего с огнестрельным ранением в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Также мы сообщали, что на Прикарпатье глава сельсовета нетрезвым сел за руль, открыл стрельбу и убегал от полицейских. Правоохранители ловили пьяного чиновника более часа. А в Ровно предприниматель стрелял в двух молодых людей, которые справляли нужду возле его магазина. Сначала мужчина сделал ребятам устное замечание, но те набросились на него с кулаками.

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