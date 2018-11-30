Стрельба в Киеве: мужчина ранил незнакомца, который якобы пытался его ограбить

Сегодня, 18:57

Инцидент произошел на Большой Васильковской, пострадавшего увезли в больницу

Стрельба в Киеве: мужчина ранил незнакомца, который якобы пытался его ограбить

В дежурную часть Голосеевского управления полиции поступило сообщение о том, что слышны выстрелы и ранен мужчина на улице Большая Васильковская. На вызов прибыли патрульные, следственно-оперативная группа и врачи, сообщили в ГУ НП Киева.

Правоохранители осмотрели место происшествия и пообщались с очевидцами, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, а также опросили участников инцидента.

"По словам одного из мужчин, он вышел из кафе и направился к своему автомобилю. В этот момент к нему подошел неизвестный, который якобы пытался отобрать его кошелек. Чтобы защититься, он совершил в незнакомца несколько выстрелов из травматического оружия", – рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Раненого участника инцидента госпитализировали. Он рассказал правоохранителям, что возле кафе у него возникла стычка с неизвестным, в результате чего тот его ранил. Эти показания сейчас проверяют следователи.

"По факту происшествия возбуждено уголовное производство по предварительной правовой квалификации по части первой статьи 15, частью первой статьи 186 (покушение на грабеж) Уголовного кодекса Украины и частью первой статьи 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины После проверки собранных материалов возможна дополнительная квалификация события", – добавил Олег Волошин.

Напомним, на Харьковском шоссе в Дарницком районе Киева двое мужчин задержали вора-иностранца, который украл сумку с документами и деньгами из автомобиля. 

Правоохранители рассказали, что злоумышленник разбил окно автомобиля и украл сумку воспользовавшись тем, что владелец Volkswagen отошел от машины. Однако потерпевший мгновенно среагировал и со своим знакомым догнал правонарушителя, которым оказался 48-летний иностранец.

Ранее мы сообщали, что 23 ноября в Киеве во время бегства вор погиб под колесами машины. Мужчина внезапно выбежал на дорогу перед Hyundai, который ехал в сторону Лесного проспекта.

Кроме того, 29 октября на Дарнице задержали серийного автовора, ограбившего автомобиль. У 38-летнего ранее судимого мужчины был сканер сингализации.
Киев, вор, стрельба, правоохранители, происшествия, Олег Волошин
Источник:

"Сегодня"

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