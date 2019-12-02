Стрельба в Киеве: появились новые детали задержания киллеров

Версии пока что не называют, так как это может повредить следствию

/ Фото: Пресс-служба МВД

У подозреваемых в покушении на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийстве его трехлетнего сына изъяли предметы преступления и другие доказательства, которые свидетельствуют о причастности их к преступлению. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, подозреваемым изберут меру пресечения.

"Думаю, что это будет арест, дальше полиция будет искать, кто был именно заказчиком этого преступления. Мы понимаем, что это было заказное убийство. Мишенью был Соболев, он уже знает, что задержанные лица причастны к убийству его сына, сейчас он вместе с полицией высчитывает версии, с кем у него были конфликты и кто мог быть заказником нападения на него и его семью", - сказал Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

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Геращенко уточнил, что на данный момент следствие проверяет места работы задержанных молодых людей и их связи. Версии он не уточнил, так как это, по его словам, может повредить следствию. При этом, как сообщают СМИ, задержанным чуть более 20 лет.

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Напомним, в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря, неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover Соболева. От полученного огнестрельного ранения ребенок, который находился в авто, умер в машине скорой по дороге в больницу.

В Киеве была введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль Range Rover.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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