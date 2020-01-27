Стрелком, который ранил копа в столичном Гидропарке, оказался боевик "ДНР" (видео)

/ Фото: Нацполиция

Оперативники задержали мужчину, который подстрелил двух человек у кафе в столичном Гидропарке. Подозреваемым оказался боевик "ДНР", а пострадавшим – правоохранитель. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Напомним, инцидент произошел в ночь с 24 на 25 января. Как уточнили в Нацполиции, в результате внезапно возникшего конфликта огнестрельное ранение получил 25-летний участковый офицер полиции Деснянского управления полиции.

/ Фото: Нацполиция

Отмечается, что двое участковых офицеров полиции в ночь на 25 января вне службы и без оружия находились в кафе.

"К ним подошел неизвестный и начал провоцировать конфликт, нецензурно ругаясь, а потом предложил продолжить выяснять отношения на улице. На видео с камеры наблюдения видно мужчину, который, ожидая своих оппонентов, зарядил оружие. Конфликт злоумышленник продолжил бранью, а затем достал из кармана пистолет, направил его на одного из офицеров полиции и выстрелил. Однако произошла осечка. Тогда нападавший выстрелил в грудь второму полицейскому. В момент, когда участковый офицер наклонился над раненым коллегой, стрелок приставил к его голове пистолет и снова нажал на спусковой крючок. Но и на этот раз оружие дало сбой", – говорится в сообщении.

После этого стрелок сбежал, но его личность быстро установили. Злоумышленником оказался 36-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления уроженец Донецкой области. Согласно информации на сайте "Миротворец", он проходил службу в незаконных вооруженных формированиях так называемой "ДНР" и является командиром разведки подразделения "Оплот", участвовал в боях под Дебальцево и Иловайском на стороне боевиков.

Его задержали на одной из столичных улиц. По месту его жительства нашли куртку, в которой он был во время стрельбы. Ему объявлено о подозрении по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

/ Фото: Нацполиция

Раненого офицера полиции прооперировали, находится под наблюдением врачей. Его состояние удовлетворительное.

Напомним, что в Гидропарке регулярно происходят подобные ЧП. Так, в конце декабря мужчина 11 раз выстрелил по авто, в котором находился предприниматель. От полученных ран мужчина скончался. В салоне автомобиля также находилась женщина, которая чудом не пострадала.

Также мы писали, что в заведении Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Кроме того, 17 декабря в Чабанах под Киевом конфликт между представителями коммунального хозяйства и строителями закончился дракой и стрельбой из пистолета.

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