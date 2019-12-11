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Стрелок в капюшоне: в Киеве ищут мужчину, который ранил парня с собакой

11 декабря, 13:49

Александр Марущак

Мужчина в капюшоне трижды выстрелил в молодого парня в Подольском районе

Фото: ordvor.com

Фото: ordvor.com

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Неизвестный мужчина открыл вчера вечером, 10 декабря, стрельбу на проспекте Свободы, в Подольском районе столицы. Стреляли в парня 1998 года рождения, который около 21:00 выгуливал во дворе собаку.

"По словам пострадавшего, он выгуливал собаку и к нему подошел неизвестный мужчина, который был в куртке с капюшоном, и трижды выстрелил в него. Стрелка пострадавший не может описать. Полицию на место вызвала супруга раненого мужчины. Выстрелы были произведены из травматического оружия. Мужчина обратился в больницу – у него легкие телесные повреждения. Он написал заявление в полицию. Открыто уголовное производство по статье 125 – нанесение легких телесных повреждений", – рассказали в полиции Подольского района.

Пострадавший утверждает, что у него есть недоброжелатели и человек, которого он может подозревать в нападении.

"Эта информация сейчас проверяется правоохранителями, также изучают записи камер видеонаблюдения. Сам пострадавший не сообщил, чем именно занимается – предварительно сказал, что безработный", – добавляют в полиции.

Собака во время стрельбы не пострадала.

Напомним, ранее в столице произошла стрельба и драка в ресторане на улице Антоновича.

Кроме того, в центре Киева в результате стрельбы был убит трехлетний сын депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева Саша.

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Киев стрельба розыск

Источник: Сегодня

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