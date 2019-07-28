Стрелял в ювелирном магазине: в Киеве ищут грабителя-неудачника
Охранник ювелирного магазина в Голосеевском районе, рискуя собственной жизнью, помешал попытке ограбления
Спустя несколько месяцев после разбойного нападения на ювелирный магазин в Киевском области, аналогичное преступление произошло 28 июля и в самой столице.
Так, около 11:25 грабитель в маске и с ружьем зашел в магазин, навел ствол на охранника и, сказав, что это ограбление, приказал не двигаться. Охранник бросился на злоумышленника, после чего раздался выстрел, но в самый важный момент "секьюрити" успел отвести ствол и пуля попала в витрину.
При попытке перезарядить ружье у грабителя выскочил патрон, после чего он убежал из ювелирного магазина и скрылся в неизвестном направлении.
Сотрудники патрульной полиции и следственно оперативная группа приступили к поиску злоумышленника.
Напомним, в прошлом году в Киеве трое преступников в масках, с автоматом и пистолетом напали на ювелирный магазин-ломбард, убили 57-летнего охранника и вынесли драгоценностей на 5 млн грн.
Кроме того, мы также писали, что в январе пять человек в масках и с капюшонами на головах ворвались в ювелирный магазин в Кривом Роге. В руках у них были большие хозяйственные сумки, в которые они и складывали драгоценности. По времени ограбление длилось не более двух минут, но грабителям этого хватило, чтобы наполнить сумки ювелирными изделиями и скрыться с места преступления.
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