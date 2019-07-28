Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Стрелял в ювелирном магазине: в Киеве ищут грабителя-неудачника

28 июля, 18:59

Охранник ювелирного магазина в Голосеевском районе, рискуя собственной жизнью, помешал попытке ограбления

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция

Спустя несколько месяцев после разбойного нападения на ювелирный магазин в Киевском области, аналогичное преступление произошло 28 июля и в самой столице.

Так, около 11:25 грабитель в маске и с ружьем зашел в магазин, навел ствол на охранника и, сказав, что это ограбление, приказал не двигаться. Охранник бросился на злоумышленника, после чего раздался выстрел, но в самый важный момент "секьюрити" успел отвести ствол и пуля попала в витрину.

При попытке перезарядить ружье у грабителя выскочил патрон, после чего он убежал из ювелирного магазина и скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники патрульной полиции и следственно оперативная группа приступили к поиску злоумышленника.

Напомним, в прошлом году в Киеве трое преступников в масках, с автоматом и пистолетом напали на ювелирный магазин-ломбард, убили 57-летнего охранника и вынесли драгоценностей на 5 млн грн.

Кроме того, мы также писали, что в январе пять человек в масках и с капюшонами на головах ворвались в ювелирный магазин в Кривом Роге. В руках у них были большие хозяйственные сумки, в которые они и складывали драгоценности. По времени ограбление длилось не более двух минут, но грабителям этого хватило, чтобы наполнить сумки ювелирными изделиями и скрыться с места преступления.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ограбление, ювелирный магазин, ружье, голосеевский район, налет, Разбойное нападение

Вы сейчас просматриваете новость " Стрелял в ювелирном магазине: в Киеве ищут грабителя-неудачника". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Информатор

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Харьковской области копы задержали "минера" ювелирного магазина

30 июня, 14:01

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы

Разбойное нападение на ювелиров: под Бердянском задержали подозреваемых

28 сентября 2018, 13:47

Полицейские на блокпосту задержали машину, в которой было полкилограмма золота и оружие

В Киеве задержали участника ограбления ювелирного магазина

23 октября 2018, 00:42

Фигурантом оказался гражданин Российской Федерации 1984 года рождения

В Бахмуте ограбили ювелирный магазин и застрелили охранника

13 ноября 2018, 20:42

Полиция проводит операцию по розыску и задержанию злоумышленника

В Запорожской области неизвестные в масках ограбили ювелирный магазин, введен план "Перехват"

28 сентября 2018, 02:42

На данное время полиция не комментирует обстоятельств происшествия, отмечая, что ведется следствие

За ограбление ювелирного магазина под Киевом задержали банду иностранцев

26 марта, 16:33

Банда граждан из Азербайджана грабила не только в Борисполе, но и в Кривом Роге

Фаны раскритиковали Бузову на «Славянском базаре» в Витебске

​Уровень моря поднимется на 2 метра

Деле Алли возобновил отношения с бывшей подругой. Фото

Фаны раскритиковали Бузову на «Славянском базаре» в Витебске

​Уровень моря поднимется на 2 метра

Деле Алли возобновил отношения с бывшей подругой. Фото

Фаны раскритиковали Бузову на «Славянском базаре» в Витебске

​Уровень моря поднимется на 2 метра

Деле Алли возобновил отношения с бывшей подругой. Фото

Фаны раскритиковали Бузову на «Славянском базаре» в Витебске

Владельцы монет из СССР могут стать миллиардерами

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Будет ли Украина богатеть: у МВФ и украинских экспертов разное мнение

Сегодня, 07:51

МВФ ухудшил глобальный экономический прогноз, а Минэкономики и Нацбанк считают, что в Украине все не так уж плохо

Штрафуют и забирают выплаты: соцслужбы судятся с "матерями-одиночками"

Сегодня, 07:33

Отцы отказываются от детей ради соцвыплат в 1000-2000 грн

Жара превратит жизнь мира в ад: ученые о глобальном росте температур

Сегодня, 07:07

В Киеве летом в среднем будет +35 °С, а в Индии и Бразилии станет невозможно жить

Новый Трудовой кодекс: отпуск будет длиннее, а удаленка и фриланс станут законными

Вчера, 07:21

HR-специалисты говорят о выгорании работников. Дополнительный отдых и зоны релакса уже стали необходимостью

Памуккале: жемчужина Турции

Самый большой в мире каньон: видео

Памуккале: жемчужина Турции
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь