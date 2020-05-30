"Стреляют, но на работу надо": свидетель рассказал о бандитских разборках в Броварах

Массовая перестрелка в Броварах была настолько неожиданной для местных жителей, что шокированные люди даже не разбегались. Об этом рассказал свидетель стрельбы Виталий Новак, сообщает "Радио НВ".

За бандитскими разборками мужчина наблюдал с балкона 10-м этажа дома. По его словам, копы очень быстро примчались на место, и никто из местных жителей не пострадал. Сначала полицейские задержали одну группу стрелков, а потом поймали и вторую. Люди, которые случайно оказались у места перестрелки, не сразу поняли, что происходит.

"Я вышел на балкон, смотрю на это все, и у меня было впечатление, что какая-то Зарница: какие-то люди, практически все в одинаковой темной одежде, автоматы, ружья, стрельба. Такое ощущение, что снимается какое-то кино. Потом я вижу, что во время этих выстрелов пули срезают ветви. И понимаешь, что это не совсем холостые патроны, это не детская игра, а не Зарница. У людей снизу тоже было такое сильное ощущение шока, они не сильно разбегались, просто смотрели удивленно на то, что происходит. Не верилось, что такое может быть. Это наша реальность сегодня", – рассказал очевидец.

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Он отметил, что с высоты ему было так страшно.

"А люди, которые были внизу, это было очень странно. Потому что бегает толпа людей с пистолетами, автоматами, помповиками, стреляет в друг друга, и в то же время люди, которые в это время шли на работу, стояли на остановке, то сильно не реагировали, мол: "Стреляют, да, но надо же на работу ехать", – вспоминает Новак.

Напомним, после стрельбы в Броварах были задержаны ее 28 участников.

Видео: Пресс-служба МВД

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Также ранее сообщалось, что фамилии людей, организовавших стрельбу в Броварах, уже известны правоохранителям.

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