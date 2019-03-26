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Строитель разбился насмерть, упав с крана под Киевом

Сегодня, 13:24

Мужчина выпал из монтажной корзины автоподъемника

Иллюстрация. Фото: Вместе
Иллюстрация. Фото: Вместе.
Строитель разбился насмерть, упав с крана под Киевом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aca/37e/5c5aca37edb20.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aca/37e/5c5aca37edb20.jpg Происшествия Мужчина выпал из монтажной корзины автоподъемника

В Борисполе под Киевом произошел смертельный инцидент – рабочий выпал из монтажной корзины автоподъемника с высоты шестого этажа. Мужчина погиб мгновенно.

Как сообщается в паблике "dtp.kiev.ua" в Facebook, ЧП произошло днем во вторник, 26 марта, по адресу Киевский путь, 89.

Фото: dtp.kiev.ua

На месте инцидента работают медики и правоохранители.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб, выпав из окна своей квартиры на 21-м этаже на Днепровской набережной, 19 в Киеве. В квартире 34-летнего мужчины в момент происшествия находились его бывшая девушка и мать. Предположительно, погибший выпал из окна балкона. Точных данных об обстоятельствах трагедии пока нет.

Также мы писали, что в городе Каменское Днепропетровской области двухлетний ребенок выпал со второго этажа квартиры. Ребенок госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Родители находились на кухне, малыш был в другой комнате, залез на подоконник и выпал из окна.

Напомним, во Львове подросток выпал из окна и погиб. От полученных травм 16-летний парень скончался до приезда медиков.

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Тег Борисполь, чп, строитель, автокран

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Сегодня

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