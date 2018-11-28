Студенту в Киеве грозит два года тюрьмы за драку с однокурсником

В ходе драки парень упал и ударился головой об асфальт

В Киеве полиция задержала студента, который избил своего однокурсника. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Происшествие случилось около общежития на улице Борщаговской. В полицию поступило сообщение о том, что избили студента, 1998 года рождения. Прибывшие патрульные выяснили, что между ребятами возник словесный конфликт, в разгар которого студент ударил оппонента. Пострадавший потерял равновесие, упал и ударился головой об асфальт.

С травмой головы парня госпитализировали, а ударившего его студента задержали, он также 1998 года рождения. Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Парня задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. На время следствия суд отпустил его под личное обязательство. Правонарушителю грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, 22 ноября под Киевом пьяный мужчина жестоко избил бабушку, не давшую ему украсть велосипед. Женщина находится в больнице с травмой головы и ампутацией зубов.

Кроме того, 19 ноября под Киевом пьяный мужчина до смерти избил 81-летнюю мать. Злоумышленнику грозит 10 лет тюрьмы.