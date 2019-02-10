Стычки активистов с полицией в Киеве: Луценко рассказал о расследовании

Генпрокурор заверил, что следственные действия по факту избиения активистов шли всю ночь

Facebook Юрия Луценко.

Стычки активистов с полицией в Киеве: Луценко рассказал о расследовании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/0a5/1dd/5c50a51dd53e4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/0a5/1dd/5c50a51dd53e4.jpg 2019-02-10T19:56:00+02:00 Происшествия Генпрокурор заверил, что следственные действия по факту избиения активистов шли всю ночь

После стычки активистов с копами в Киеве было открыто уголовное производство по факту превышения полномочий сотрудниками столичной полиции, а следственные действия продолжались всю ночь.

Как сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в своем Facebook, "сразу после первых сообщений в соцсетях ГПУ открыла производство о превышении полномочий сотрудниками столичной полиции".

"Следователи Государственного бюро расследований должны дать оценку насилия относительно участников контрпикета и дальнейших действий полицейских под райотделом", – написал он.

Также Луценко отметил, что следствию "уже известно, кто бил лежачего человека ногами и кричал о Бандере".

"Готовим подозрение. Так же принципиально дадим оценку попытке захвата помещения райотдела Нацполиции. Украина нуждается в силе права, а не праве силы", – добавил он.

Кроме того, Луценко заверил, что "извинения руководства Нацполиции перед обществом были правильными и своевременными".

Позже стало известно, что полиция отпустила задержанных в Киеве активистов и большинство из них уехали давать показания в Государственное бюро расследований.

Как сегодня признался глава Нацколиции Киева Андрей Крищенко, это он дал приказ спецназу разблокировать Подольское отделение полиции, что привело к стычкам с активистами и их задержанию. Также он извинился за слова одного из своих сотрудников, который сказал активисты "Ложись, Бандера!".

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