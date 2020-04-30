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Суд лишил прав и оштрафовал киевлянку, устроившую "пьяные гонки" на Mercedes

30 апреля, 15:03

Наталья Руда

Анна Краснова должна заплатить 10 200 грн

Столичный суд лишил прав на один год и оштрафовал на 10 200 гривен Анну Краснову, которая в состоянии алкогольного опьянения разъезжала по Киеву на большой скорости. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Только что Печерский районный суд в лице судьи Владимира Карабаня лишил водительских прав сроком на год и оштрафовал Анну Краснову на 10 200 гривен за вождение в нетрезвом виде. Ту самую Анну Краснову, которая любила ездить на скорости под 200 км в час и хвастаться этим в своих социальных сетях. Думаю, что эта история с известной в определенных кругах девушкой-мажором охладит и протрезвит горячие головы молодых людей, которые считали себя выше Закона", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Также Геращенко напомнил, что в парламенте на рассмотрении находится проект закона №2695. По его словам, если законопроект будет одобрен, то "лица, которые повторно в течение одного года будут изобличены в вождении в нетрезвом виде, вместо штрафа в 20 400 гривен могут получить 15 суток ареста".

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"Логика этого законопроекта в том, что для таких, как Анна Краснова или Елена Зайцева, заплатить 10 или 20 тысяч гривен, чтобы выпивать и ездить за рулём, – небольшие деньги. А вот 15 суток под арестом, возможно, остановят таких, как Анна или Алена Зайцева, сохранив жизнь и здоровье тысячам украинцев", – добавил он.

Напомним, Елена Зайцева и Геннадий Дронов, которые стали виновниками смертельной аварии на улице Сумской в Харькове, проведут за решеткой по 10 лет.

Также сообщалось, что пьяный водитель снес коляску на переходе в Энергодаре.

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Киев штрафы мажоры пьяное вождение

Источник: Сегодня

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