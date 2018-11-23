Суд над наркоторговцем в Киеве: под зданием проходит протест активистов

Подозреваемого со второй попытки пытаются отправить под стражу

В Соломенском суде 23 ноября вечером проходит повторное заседание по избранию меры пресечения Евгению О., которого на этой неделе задержали за сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах.

"Вчера суд отпустил его под домашний арест по первому эпизоду сбыта, но теперь ему оглашено о подозрении по второму факту сбыта психотропов, и в настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Под судом продолжается митинг общественности", – сообщил "Сегодня" источник в правоохранительных органах.

Напомним, недавно столичные правоохранители разоблачили преступную группу наркодельцов, члены которой занимались сбытом синтетических психотропных веществ в особо крупных размерах.

"В состав группы входило трое молодых людей, в возрасте от 24 до 26 лет. Злоумышленники осуществляли поиск оптовых покупателей наркотовара и реализовывали психотропы в особо крупных размерах. Кроме того, в их функции входило обеспечение прикрытия противоправной деятельности группы и транспортная логистика", – рассказали в нацполиции.

В результате проведения ряда оперативных комбинаций правоохранители изъяли у 25-летнего киевлянина около 1,5 тыс. таблеток MDMA ("экстази"), а также более 300 тыс. гривен, полученных от сбыта психотропных веществ.

Напомним, ранее сотрудники отдела противодействия наркопреступности в Одесской области изъяли 40 килограммов наркотиков у 50-летнего жителя Болграда. На чердаке дома полицейские обнаружили помещение, в котором выращивалась конопля.

А запорожские силовики обнаружили наркоплантацию с вооруженной охраной и растяжками, на которой из элитных зерен выращивалась конопля.

Также мы писали о том, как в Одессе СБУ разоблачила канал поставок наркотиков из Европы. Дилера задержали в одном из почтовых отделений города во время получения "товара", который он был намерен сбывать на территории области.