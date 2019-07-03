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Суд по делу Вышинского перенесли из-за замены прокуроров

3 июля, 19:41

Рассмотрение производства продолжится 15 июля

Фото: facebook.com/SkolaMolodogoPolitikaPolitCentr
Фото: facebook.com/SkolaMolodogoPolitikaPolitCentr.

Подольским районным судом Киева отложено судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в отношении руководителя незарегистрированной организации "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом в Фейсбук сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Сторона обвинения заявила ходатайство об отложении судебного заседания в связи с заменой группы прокуроров, поскольку часть группы участвовала в других судебных заседаниях, которые рассматривались в этот день", – отметила она.

Коллегия судей удовлетворила обоснованное ходатайство стороны обвинения и отложила судебное заседание на 15 июля 2019 года.

Ранее сообщалось, что Подольский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому в государственной измене директору "РИА Новости" Кириллу Вышинскому до 22 июля

Напомним, Вышинского этапировали из Херсона в Лукьяновское СИЗО. Как рассказывал его адвокат, главреда "РИА Новости-Украина" разместили в камере без электричества и без матраца, однако он не намерен жаловаться на условия.


Кроме того, сообщалось о визите в Киев российского омбудсмена Татьяны Москальковой, куда она прилетела, чтобы встретиться с Кириллом Вышинским и лично удостовериться в его состоянии здоровья.

Напомним, 15 мая прошлого года Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве.

Позже ему было объявлено о подозрении в государственной измене, а 16 мая его этапировали в Херсон.

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Тег обвинения, сарган, риа новости, вышинский

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