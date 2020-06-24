Суд под Киевом наказал мужчину за мусор из Львова

Сквирский райсуд признал виновным мужчину в том, что он вывозил мусор из Львовской области и выбрасывал его на полигоне в столичном регионе.
Как сообщили в прокуратуре Киевской области, в течение 2020 года житель Киева, желая заработать на утилизации отходов, незаконно вывозил их из Львовской области и выгружал на полигоне города Сквира, чем нанес убытки местному коммунальному хозяйству.
Приговором суда мужчина осужден к наказанию в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен). Ущерб, нанесенный коммунальному предприятию возмещен осужденным в полном объеме.
Напомним, в начале июня полиция Киевской области задержала три фуры львовского мусора, который привезли на свалку близ села Великие Ерчики в Сквирском районе.
Отметим, жителям одной из многоэтажек в Подольском районе столицы приходится мириться с мусором, вонью и антисанитарией. Беспорядок развел их сосед, который держит мусор прямо в квартире. Также свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона.
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