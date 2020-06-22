Суд рассмотрел апелляцию подозреваемого в изнасиловании в Кагарлыке: что решили

Подозреваемый в избиении и изнасиловании девушки в отделении полиции в Кагарлыке Николай Кузив останется под стражей. Об этом сообщила адвокат Елена Сотник в Facebook.

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"Апелляционный суд Киева отказал в апелляционной жалобе защиты, оставил под стражей Кузива Николая, который подозревается в истязании и участии в изнасиловании по "Кагарлыкскому делу". Вскоре аналогичная жалоба по Сулиме Сергей, который подозревается в изнасиловании девушки", - написала адвокат.

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Напомним, внутренняя служба безопасности Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлыкского отдела полиции за изнасилование местной жительницы 1994 года рождения. После этого глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил подозреваемых Николая Кузива и Сергея Сулиму, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и расформировал подразделение. Кроме того, он отправил весь личный состав Кагарлыкского отделения полиции на переаттестацию.

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Кроме того, стало известно о еще одном преступлении Николая Кузива. Этот случай произошел еще в январе. Тогда против Кузива открыли уголовное производство, но за его расследование никто не брался.

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