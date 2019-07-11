Суд счел допустимым слово "гандон" по отношению к мэру в Киевской области

Так звали французского писателя

Фото: facebook.com/sap.gov.ua.

Киевский апелляционный суд закрыл дело в отношении мужчины, который обратился к мэру города Тетиев Киевской области словом "гандон".

Как сообщает Судовий репортер, история конфликта началсаь в апреле этого года, когда состоялось общественное собрание по поводу зарыбления реки Роська государственным предприятием "Сервис" по инициативе Тетиевского горсовета. Собрание проходило на улице и граждане выражали свое несогласие с действиями мэра, которого один из присутствующих, Игорь Савлук обвинил в публикации ложной информации. При этом, указывая на городского голову Руслана Майструка, он заявил, что этакие "гандоны" пишут ложь.

В мае Тетиевский райсуд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и оштрафовал на 51 грн. Нарушитель, однако, вину не признавал и заявил, что имел в виду французского писателя-фантаста Ива Гандона, а потому это не является оскорбительным нецензурным словом. Но суд такие объяснения во внимание не принял, мотивируя тем, что термин "гандон" имеет несколько значений, в том числе и употребляется как оскорбление в отношении лиц мужского пола.

Киевский апелляционный суд, напротив, пришел к выводу, что словом "гандон" в контексте разговора человек действительно сравнил мэра с французским писателем-фантастом Ивом Гандоном, поскольку считал, что городской голова рассказывает фантастические вещи.

3 июня 2019 г. Апелляционный суд закрыл дело за отсутствием события и состава административного правонарушения в действиях лица.

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