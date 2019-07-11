Сделать стартовой
25,7
28,84
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Суд счел допустимым слово "гандон" по отношению к мэру в Киевской области

11 июля, 15:48

Так звали французского писателя

Фото: facebook.com/sap.gov.ua
Фото: facebook.com/sap.gov.ua.

Киевский апелляционный суд закрыл дело в отношении мужчины, который обратился к мэру города Тетиев Киевской области словом "гандон".

Как сообщает Судовий репортер, история конфликта началсаь в апреле этого года, когда состоялось общественное собрание по поводу зарыбления реки Роська государственным предприятием "Сервис" по инициативе Тетиевского горсовета. Собрание проходило на улице и граждане выражали свое несогласие с действиями мэра, которого один из присутствующих, Игорь Савлук обвинил в публикации ложной информации. При этом, указывая на городского голову Руслана Майструка, он заявил, что этакие "гандоны" пишут ложь.

В мае Тетиевский райсуд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и оштрафовал на 51 грн. Нарушитель, однако, вину не признавал и заявил, что имел в виду французского писателя-фантаста Ива Гандона, а потому это не является оскорбительным нецензурным словом. Но суд такие объяснения во внимание не принял, мотивируя тем, что термин "гандон" имеет несколько значений, в том числе и употребляется как оскорбление в отношении лиц мужского пола.

Киевский апелляционный суд, напротив, пришел к выводу, что словом "гандон" в контексте разговора человек действительно сравнил мэра с французским писателем-фантастом Ивом Гандоном, поскольку считал, что городской голова рассказывает фантастические вещи.

3 июня 2019 г. Апелляционный суд закрыл дело за отсутствием события и состава административного правонарушения в действиях лица.

Как сообщалось, против председателя Васильковского райсовета возбудили дело за избиение мужа и оскорбление свекрови.

Также мы сообщали, как президент РФ Владимир Путин отреагировал на оскорбления грузинского тележурналиста.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег суд, иск, мэр, киевская область, Тетиев

Вы сейчас просматриваете новость " Суд счел допустимым слово "гандон" по отношению к мэру в Киевской области". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Манипуляция и ложь": Гройсман резко прокомментировал решение суда по формуле цены на газ

Сегодня, 12:41

Премьер-министр предостерег от невыполнимых обещаний

Взятка в миллион гривен: во Львове судят чиновника Госгеокадастра

Сегодня, 12:01

Один из начальников за 65 тысяч долларов пообещал предпринимателю решить земельный вопрос

Зеленский поспорил с мэром Борисполя из-за "метрового" слоя фекалий в озере

Вчера, 14:35

Федорчук говорит, что даже водолазы отказались спускаться в загрязненное озеро

Трампу запретили блокировать пользователей в Twitter

9 июля, 21:07

Иск был подан еще в 2017 году

Голод может помочь надолго остаться молодым

Штрафы взлетят в 20 раз? Рада усилит наказание для водителей?

В Кремле отреагировали на инициативу Зеленского по переговорам

Коболев: Украине грозит техногенная катастрофа

В Украине резко подорожают вода, продукты и метро

Микологи поделились данными о пользе и опасности шампиньонов

В центре Днепра на глазах у жены и прохожих умер мужчина

50 способов перенести жару [инфографика]

На встрече с Зеленским в Германии Меркель стало плохо

В Киеве мужчина из мести убил мальчика, которого нашли в озере

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

15 красавиц российского кино

Доллар по 24? Все может быть

9 июля, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Саммит Украина – ЕС: как прошла 21-я встреча лидеров и что осталось за кадром

9 июля, 07:37

В Брюсселе выделили больше финансовой помощи, но из-за смены глав европейских институций завоевать доверие ЕС станет сложнее

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

9 июля, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Рада, прощай: каким был восьмой созыв украинского парламента

9 июля, 07:00

Нардепы меньше дрались, много "сочиняли" и дважды изменили Конституцию

Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?

Один из самых коротких боев за всю историю бокса

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь