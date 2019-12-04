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Суд в Киеве арестовал второго подозреваемого в убийстве трехлетнего мальчика

4 декабря, 15:48

Игорь Серов

Алексея Семенова отправили в СИЗО на два месяца

/ Фото: Сегодня

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения второму подозреваемому в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева Саши в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога. Таким образом, суд отправил Алексея Семенова в СИЗО на два месяца.

Ранее такая же мера пресечения была избрана первому подозреваемому Андрею Лавреге, который, по версии следствия, совершил смертельный выстрел.

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Напомним, в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря, неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover Соболева. От полученного огнестрельного ранения сын Соболева, который находился в авто, умер в машине "скорой" по дороге в больницу.

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Комбат Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт ("Червень") рассказал СМИ, что вероятными киллерами являются Алексей Семенов и Андрей Лаврега. Последний служил на фронте снайпером и имеет государственные награды. С войны он вернулся около семи месяцев назад.

Все подробности в спецтеме Стрельба в центре Киева

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Киев суд арест Вячеслав Соболев

Источник: Сегодня

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