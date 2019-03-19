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Сжигание сухостоя под Киевом: спасатели предупредили об опасности

Сегодня, 15:21

За минувшие сутки по Киевской области было зафиксировано более ста пожаров сухостоя

Сжигание сухостоя под Киевом: спасатели предупредили об опасности Происшествия За минувшие сутки по Киевской области было зафиксировано более ста пожаров сухостоя

Теплую и раннюю весну обещают синоптики в Украине. Уже в начале апреля прогнозируют вполне летнюю погоду – местами до плюс 28 градусов. Поэтому массовое сжигание травы, которое любят устраивать хозяева – станет еще более рискованными. Ведь именно это часто вызывает пожары, истребляет целые гектары полей и лесов.

Так, в течение минувших суток было ликвидировано более ста пожаров травяного настила в нескольких районах Киевской области. Один из них произошел в Ирпене, в результате инцидента никто не пострадал.

Вместе с тем зоозащитники обеспокоены, так как вследствие пожаров гибнут и калечатся животные. В Украине уже были случаи, когда сгорали целые семьи ежей, зайцев и других животных.

"Скажем, птицы летят тысячи километров для того, чтобы сесть на гнездо. И самым большим цинизмом является то, когда птицы идут на гнездование, случаются такие поджоги. Конечно, уничтожается и кладка, и погибают сами птицы", – рассказала зоозащитница Мария Микитюк.

При этом по Украине спасатели ежедневно фиксируют горение сухой травы. Росту площади выгорания способствует ветер. Буквально на прошлой неделе из-за самовольного поджога сухостоя погиб человек. Поэтому сотрудники ГСЧС просят не разводить костры и тем более не поджигать траву – это опасно для людей и животных и вредно для верхнего слоя почвы, так как земля теряет плодородие.

Ранее сообщалось, что во Львове тушили пожар в студенческом общежитии Национального университета "Львовская политехника".

Также в феврале произошел масштабный пожар в центре Киева по улице Казимира Малевича, 86-г.

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Тег пожар, трава, киевская область, сухостой, ГСЧС

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