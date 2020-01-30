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"Так чистил, что крышу сорвало": в Киеве снегоуборочная машина снесла крышу легковушке

30 января, 03:23

Инцидент обошелся без пострадавших

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве, где ранее трое мужчин отобрали у курьера пиццу, снегоуборочный автомобиль "срезал" крышу легковой машины.

Как сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook, инцидент произошел в районе Минского проспекта 20.

"Коммунальная снегоуборочная техника "убрала снег" с крыши автомобиля Ford", – сказано в сообщении.

Отмечается, что инцидент обошелся без пострадавших.

В свою очередь, пользователи соцсети разразились едкими комментариями.

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Как сообщалось, в Киеве 29 января вечером выпал снег. Убирать последствия мокрого снегопада на улицы в центре города вышли небольшие тракторы. Стихия усложнила движение автомобилей на дорогах города и напомнила, что несмотря на теплую погоду, в городе все же зима.

Как сообщалось, киевлян в феврале ожидают самые настоящие погодные "качели" – от температуры воздуха в -11 градусов в начале месяца до +11 градусов во второй его половине.

Напомним, что прошлый год в Киеве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений – погода била рекорды 36 раз. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

При этом в январе аномалии зимы не закончились – в пригороде столицы вовсю цвели подснежники.

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