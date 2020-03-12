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"Так орал, что охрип". В Киеве водитель выгнал из маршрутки пассажирку

12 марта, 15:14

Наталья Руда

Инцидент произошел на маршруте № 84

В Киеве водитель маршрутки № 84 (ст. м. "Дружбы Народов" – ул. Крейсера "Аврора") выгнал из транспортного средства пассажирку. Об этом сообщила свидетельница инцидента в группе "Соседи. Голосеево" в Facebook.

Так, около 9 часов утра 12 марта, как пишет женщина, водитель маршрутки проехал остановку недалеко от станции метро "Демеевская". Люди, которые находились на остановке, побежали вслед за маршруткой.

"Человек пять-шесть, размахивая руками, бегут за автобусом, просят водителя остановиться!!! Король маршрутки остановился и после вопроса женщины, почему он проехал остановку, она получила не ответ, а привселюдное унижение!!! Этот жлоб-водитель не только обругал ее (он так орал, что аж захрип), он вышел из кабины, выгнал ее из маршрутки, доказывая что он остановился правильно, и запретил ей садиться к нему в автобус!!!" – говорится в сообщении.

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Женщина уточнила, что часто слышит жалобы на водителей данного маршрута.

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Напомним, в одной из столичных маршруток, курсирующих по маршруту № 555, произошла драка между пассажирками. Женщины подрались якобы из-за того, что не поделили место. Отметим, что маршрутный автобус № 555 выполняет рейс от ул. Николая Кибальчича до ДВРЗ.

Видео: Киев Оперативный

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транспорт Киев маршрутка хамство

Источник: Сегодня

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