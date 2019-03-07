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Телефонный мошенник выманил у киевлянки более 140 тыс. гривен

Сегодня, 11:48

Аферист выманил деньги под предлогом необходимости "операции" сыну доверчивой гражданки

Фото: Pixabay
Телефонный мошенник выманил у киевлянки более 140 тыс. гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c21/22b/5c6c2122b3d8b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c21/22b/5c6c2122b3d8b.jpg Происшествия Аферист выманил деньги под предлогом необходимости "операции" сыну доверчивой гражданки

В Киеве разоблачили 48-летнего телефонного мошенника, который выманил у женщины более 140 тысяч гривен "на операцию сыну", сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным прокуратуры, неизвестны мужчина 5 марта позвонил женщине, представился дежурным врачом и сообщил, что ее сын находится в больнице и ему срочно нужна операция, которая стоит 60 тыс. долларов. Женщина ответила, что имеет всего 3 тыс. евро и 50 тыс. гривен.

После этого псевдоврач заявил, что этого достаточно и он приедет за деньгами. В результате злоумышленник приехал к гражданке и получил от нее сбережения, однако был задержан оперативниками, выходя из подъезда дома.

Денежные средства изъяли и признали вещественным доказательством.
 
Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.190 УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
 
Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что в Киеве пятеро мошенников под предлогом участия в акции похитили у пенсионерки 6 тысяч 640 долларов и 13 тысяч грн. Злоумышленники подошли к потерпевшей просто на улице. Один из них, представившись сотрудником магазина, сообщил женщине о том, что она выиграла большую скидку на бытовую технику в их магазине. Используя психологическое давление на потерпевшую, мошенники предложили ей доказать свою платежеспособность, продемонстрировав наличие средств для совершения покупки.

Также под Киевом поймали трех мошенниц, укравших у пенсионерки 30 тысяч гривен. Женщины прикинулись покупательницами дома и унесли все сбережения старушки.

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Тег Киев, мошенники, аферисты

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