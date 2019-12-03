Тело нашли в колодце: в Киевской области жестоко убили бизнесмена из Грузии

Бизнесмен был гражданином Грузии и пропал 26 ноября, сев в свое авто в центре столицы

Фото: прокуратура Киева

Правоохранители задержали двух жителей Киевской области, которые подозреваются в пособничестве в умышленном убийстве предпринимателя – гражданина Грузии. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, мужчина 26 ноября этого года сел в авто в центре Киева и уехал в неизвестном направлении. После этого он перестал выходит на связь со знакомыми и они забили тревогу. Позднее его тело с огнестрельными ранениями нашли в заброшенном колодце на территории Киевской области.

"По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить лиц, которые за материальное вознаграждение совершали действия, направленные на сокрытие тела и уничтожение вещественных доказательств. Задержанным сообщено о подозрении в пособничестве в умышленном убийстве", – говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей. Также устанавливаются другие лица, причастные к убийству.

Ранее сообщалось, что правоохранители Киевской области раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol 42-летнего Павла Зможного, которое произошло в Крушинке в 2016 году.

Смотрите подробности убийства Зможного в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram