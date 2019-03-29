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Тело просто разорвало: на Борщаговке произошло жуткое ДТП

Сегодня, 18:24

Грузчик попытался проскочить перед топливозаправщиком в неположенном месте

Фото: Анастасии Климко
Фото: Анастасии Климко.
Тело просто разорвало: на Борщаговке произошло жуткое ДТП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e45/282/5c9e45282f2c9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e45/282/5c9e45282f2c9.jpg Происшествия Грузчик попытался проскочить перед топливозаправщиком в неположенном месте

На бульваре Кольцова в Киеве произошло смертельное ДТП. Там сегодня, 29 марта, вечером автоцистерна сбила мужчину, попытавшегося перебежать оживленную транспортную артерию.

Инцидент произошел в районе рынка "Днепр" на Никольской Борщаговке в Святошинском районе столицы, когда мужчина с тележкой на колесиках, решил проскочить бульвар в полусотне метров от регулируемого перехода.

По словам одного из очевидцев, сбитым оказался грузчик, в неположенном месте перевозивший на тачке ящики с молочной продукцией. После ДТП на дороге валялись упаковки со сметаной.

По словам других очевидцев, тело жертвы было просто разорвано тяжелой машиной. А прибывшим на место ДТП копам пришлось только констатировать смерть человека и накрыть тело черным полиэтиленом.

После происшествия на бульваре Кольцова образовалась пробка, поскольку правоохранители перекрыли полторы полосы движения из трех существующих. Кроме того, проезд утруднен припаркованными на обочине автомобилями.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о жутком ДТП под Киевом, где грузовик въехал в дом .

А вечером 28 марта ДТП с автомобилем Smart произошло на улице Симона Петлюры в Киеве. В результате инцидента пострадала девушка, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

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Тег Киев, ДТП, жертва, пешеходный переход, борщаговка, фура

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Источник:

Сегодня

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