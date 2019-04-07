"Тело все в синяках". В центре Киева нашли труп молодой женщины

Инцидент произошел на Печерске

Фото: Информатор

"Тело все в синяках". В центре Киева нашли труп молодой женщины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9d7/893/5ca9d789390a3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9d7/893/5ca9d789390a3.jpg 2019-04-07T14:07:00+03:00 Происшествия Инцидент произошел на Печерске

В одной из квартир жилого дома на улице Евгения Коновальца на столичном Печерске утром в воскресенье, 7 апреля, обнаружили труп молодой женщины.

Как пишет "Информатор", ссылаясь на свои источники, страшную находку обнаружили сожители, которые вернулись домой. По их словам, на теле было много кровоподтеков и синяков. По предварительной информации, женщине было около 30 лет, а смерть была насильственной.











Также сообщается, что на место инцидента прибыли для опознания родственники погибшей. Причины смерти будет устанавливать экспертиза, а правоохранители будут устанавливать обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее в Киеве недалеко от Центрального железнодорожного вокзала обнаружили тело мужчины, которое переехал поезд. Предварительно, погибший — житель города Ирпень под Киевом, 1985 года рождения.

Также труп неизвестного мужчины нашли на бульваре Тараса Шевченко, 46в в самом центре столицы утром в понедельник, 11 марта. Страшную находку обнаружил дворник возле мусорных баков в подвале подсобной пристройки.

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