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Взрыв дома в Киеве: тело второй жертвы идентифицировано, четырех жильцов еще ищут

21 июня, 18:52

Юрий Божко Юрий Божко

Полиция устанавливает, где находятся еще четверо жильцов, которых нет среди эвакуированных

Под завалами взорвавшегося дома на Позняках в Киеве обнаружено тело женщины. Это вторая официальная жертва взрыва. Об этом сайту "Сегодня" рассказала руководитель отдела коммуникации ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

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По ее словам, тело женщины уже идентифицировано.

"Это женщина, 1974 года рождения. Имя и фамилию называть не будем, поскольку ведутся следственные действия. Ее тело было обнаружено под завалами между 5-м и 6-м этажами , когда спасатели укрепляли конструкции и разбирали обломки", – отметила Водолага.

Bogdan Aminov/Facebook

По ее информации, идет активный поиск еще четырех человек, которые проживали в доме, но среди эвакуированных их нет.

"Девушка 19 лет, которая осталась жива и смогла выбраться, сказала, что вместе с ней в момент взрыва в квартире находились мама, папа и брат. Кроме того, женщина с сыном, которые тоже выбрались из соседней разрушенной квартиры, рассказали, что на момент трагедии в доме был отец их семейства. Поэтому в отчетах полиции указывается, что идет поиск еще четырех людей, которые могут оказаться под завалами", – рассказала "Сегодня" Светлана Водолага.

Все подробности читайте в спецматериале на сайте "Сегодня": "Взрыв в киевской многоэтажке: все подробности ЧП на Позняках"

Видео: Киев Оперативный

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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