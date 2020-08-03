Захват банка в Киеве: заложница рассказала, о чем говорила с террористом

Заложница "киевского террориста" Сухроба Каримова рассказала, о чем общалась с ним после захвата банковского отделения в бизнес-центре "Леонардо".
Женщина утверждает, что после выполнения его требований вызвать полицию, террорист разговаривал с ней на отвлеченные темы.
"Разговаривали о погоде, о звездах, о природе, о животных", – ответила бывшая заложница на вопрос, как ей удалось расположить захватчика к себе, поскольку изначально он вел себя агрессивно.
Кроме того, то, что он требовал 40 тысяч гривен, она называет фейком
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