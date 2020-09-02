То ли минирование, то ли пожар: из "Паркового" в Киеве эвакуировали людей

Во время международной конференции поступило сообщение о возгорании

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в среду вечером заявил, что поступило сообщение о минировании конгрессно-выставочного центра "Парковый", где находится офис партии "Слуга народа" заминировали. Об этом он написал в своем Telegram.

Реклама

"Шутники". Ничего не нашли. Сейчас в партийном офисе проходит конференция по судебной реформе. Уже вернулись к работе", – появилась спустя 15 минут запись на его странице.

В то же время информагентство "Укринформ" сообщило, что в КВЦ "Парковый" в центре Киева проводят эвакуацию людей из-за сообщения о пожарной опасности.

Об этом стало известно во время проведения международной конференции "Диалог о правосудии-2" – во время выступления председателя комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрея Костина сообщили об обнаружении возгорания в помещении.

"Хочу сделать объявление для наших европейских коллег. Только что поступило сообщение о пожарной опасности. К сожалению, мы вынуждены как минимум на несколько минут покинуть помещение", – сказал ведущий мероприятия.

В тренде Убытки на карантине: транспортники просят киевских депутатов выплатить им зарплаты

Реклама

Затем по системе оповещения объявили, что в здании возник пожар, и попросили, сохраняя спокойствие, покинуть помещение в направлении указателей выхода из помещения.

Напомним, 1 сентября в Киеве неизвестные сообщили о минировании одного из учебных заведений – гимназии № 32 на улице Федорова. Впоследствии взрывчатки в помещении не обнаружили.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама