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То ли минирование, то ли пожар: из "Паркового" в Киеве эвакуировали людей

2 сентября, 21:09

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Во время международной конференции поступило сообщение о возгорании

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в среду вечером заявил, что поступило сообщение о минировании конгрессно-выставочного центра "Парковый", где находится офис партии "Слуга народа" заминировали. Об этом он написал в своем Telegram.

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"Шутники". Ничего не нашли. Сейчас в партийном офисе проходит конференция по судебной реформе. Уже вернулись к работе", – появилась спустя 15 минут запись на его странице.

В то же время информагентство "Укринформ" сообщило, что в КВЦ "Парковый" в центре Киева проводят эвакуацию людей из-за сообщения о пожарной опасности.

Об этом стало известно во время проведения международной конференции "Диалог о правосудии-2" – во время выступления председателя комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрея Костина сообщили об обнаружении возгорания в помещении.

"Хочу сделать объявление для наших европейских коллег. Только что поступило сообщение о пожарной опасности. К сожалению, мы вынуждены как минимум на несколько минут покинуть помещение", – сказал ведущий мероприятия.

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Затем по системе оповещения объявили, что в здании возник пожар, и попросили, сохраняя спокойствие, покинуть помещение в направлении указателей выхода из помещения.

Напомним, 1 сентября в Киеве неизвестные сообщили о минировании одного из учебных заведений – гимназии № 32 на улице Федорова. Впоследствии взрывчатки в помещении не обнаружили.

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Киев эвакуация минирование пожар слуга народа
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