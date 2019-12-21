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Трагедия на Лесном массиве: в Киеве мужчина выпал из многоэтажки вместе с окном

21 декабря, 09:06

ЧП произошло ночью на улице Киото

В ночь на субботу, 21 декабря, в одном из спальных районов Киева произошла трагедия. На улице Киото, 9, (Деснянский район столицы) мужчина выпал из окна на лестничной клетке между 8-м и 9-м этажами жилого дома вместе со стеклом. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте.

Полиции стало известно о случившемся около 01:30, сообщает "Информатор".

Личность мужчины установили, но правоохранители проводили следственные действия, поэтому никак не прокомментировали случившееся. На вид погибшему около 30 лет. Он выпал из окна, которое не открывается, на лестничной клетке между 8 и 9 этажами и оказался на клумбе перед домом вместе со стеклом. При каких обстоятельствах случилось происшествие, неизвестно.

В результате падения мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. На месте работали патрульные, криминалисты и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают детали инцидента.

Ранее сообщалось, что под Киевом шестилетний ребенок выпал из окна . Это произошло в Киево-Святошинском районе, где мальчик упал с третьего этажа.

А в Борисполе за сутки с перерывом в несколько часов два малолетних ребенка выпали из окон .

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