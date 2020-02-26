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Трагедия в летней кухне: под Киевом на пожаре погибли двое мужчин

26 февраля, 13:04

Александр Марущак

В канун смертельного пожара мужчины закупились спиртным

В селе Старое (Бориспольский район) 25 февраля на пожаре погибло сразу двое мужчин. Как рассказали сайту "Сегодня" в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Киевской области, сообщение о возгорании поступило в оперативно-диспетчерскую службу в 10:44.

"На место сразу выехали пожарные расчеты. Загорелась летняя кухня в селе Старое, на улице Днепровской. Одноэтажное помещение размером 64 квадратных метра было сильно задымлено. Во время тушения пожара спасателями были обнаружены тела двух погибших мужчин – 1973 и 1962 годов рождения. В 11:35 пожар был потушен. При тушении были задействованы силы семерых пожарных и три единицы пожарной техники. Причины возгорания и причиненный ущерб выясняются", – рассказали в ГСЧС Киевской области.

Местные жители говорят, что этой улице жили два родных брата. Один из них злоупотреблял спиртным.

"Чтобы как-то контролировать родственника его переселили в летнюю кухню, предварительно сделав там ремонт. За день до трагедии этот брат со своим товарищем ходили по магазинам поселка, покупая спиртное. Затем распитие продлилось целую ночь в летней кухне, а потом кто-то из двоих мужчин закурил сигарету, но не затушил. Оба задохнулись от угарного газа, поскольку загорелся матрац на кровати и помещение наполнилось едким дымом", – добавляют спасатели.

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Ранее в Киеве во время тушения пожара на улице Братиславской, 8, бойцы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли мужчину.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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спасатели загорелся киевская область пожарные причины возгорания

Источник: Сегодня

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