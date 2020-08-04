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Требовал деньги за школу: чиновника Киевской ОГА поймали на взятке в 200 тыс. грн

4 августа, 15:08

Наталья Руда Наталья Руда

Мужчина работает инженером по техническому надзору Департамента регионального развития Киевской областной государственной администрации

В Киеве на взятке в 200 тысяч гривен поймали инженера по техническому надзору Департамента регионального развития Киевской областной государственной администрации.

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Об этом сообщает во вторник, 4 августа, Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, служащий требовал 200 тыс. грн за подписание актов приема выполненных строительных работ на строительстве одной из школ на территории Киевской области. После получения взятки был задержан", – говорится в сообщении.

На данный момент в Департаменте регионального развития Киевской ОГА идут обыски. Решается вопрос о сообщении задержанному подозрения по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

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Ранее в Киевской области на взятке в 1,5 тысячи долларов поймали депутата Пуховского сельского совета (Броварский район). По информации следствия, чиновник требовал взятку за принятие решения о выделении земельного участка на территории Броварского района для ведения третьим лицом сельского хозяйства.

Тем временем под Киевом чиновники двух сел разворовали на ремонте дорог 500 тысяч гривен.

Кроме того, смотрите о взятках в кругах столичных чиновников:

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Киев взятка задержание Киевская ОГА

Источник: Сегодня

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