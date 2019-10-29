Третий случай дифтерии в Киеве: сыворотки в столице больше нет

Первым в Киеве дифтерией заболел 9-летний школьник, который не был привит

В Киеве зафиксирован третий случай заболевания дифтерией. Так, вечером в понедельник, 28 октября, в инфекционное отделение Александровской больницы доставили мужчину с симптомами этой болезни.

Ранее сообщалось о второй заболевшей дифтерией в столице – 35-летней женщине, которая попала в больницу в состоянии средней тяжести.

Советник министра здравоохранения Ольга Голубовская сообщила, что на пациентку израсходовали все имеющиеся в столице дозы специальной сыворотки.

Реклама

"Ей ввели противодифтерийный иммуноглобулин, который собирали по всем больницам", – рассказала она.

Первым в Киеве дифтерией заболел 9-летний школьник, который не был привит.

В тренде Киеву угрожает дифтерия: есть ли риск эпидемии в столице

Напомним, что недавно дифтерию диагностировали у жителя Тернопольской области. Ранее этот диагноз поставили студентам в Ужгороде, а также школьнику в Киеве. Новый случай заболевания отмечен у 47-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе Минздрава со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

Ранее в Киеве также был подтвержден случай дифтерии у девятилетнего мальчика. Ребенок был не привит от болезни из-за отказа родителей. Сейчас больного ребенка госпитализировали.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама