Трое мертвых мужчин в киевском подвале: новые подробности страшной находки

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Стали известны подробности жуткой истории, которая произошла в Киеве еще в начале января. В подвале жилого дома на улице Малиновского (Оболонский район) были обнаружены тела троих мужчин, которые сидели за столом.

Как рассказали тогда нам в полиции Киева, страшную находку обнаружил сантехник. Жильцы дома проводили ремонт, и сантехнику нужно было спуститься в подвал, чтобы перекрыть воду. О страшной находке он сразу сообщил в полицию. Тела мужчин уже давно находились в подвале и успели потемнеть. На них не было следов насильственной смерти. Причину гибели правоохранители обещали установить после проведения судмедэкспертизы.

Теперь стало известно, что найденные тела трех мужчин — это отец и двое его сыновей. Они взломали окно в подвале и использовали его как жилье.

"Из Винницкой области на опознание уже приезжали в Киев жена и сестра мужчин. Погибшие — это отец и двое его сыновей. Они работали на стройке в Киеве и жили в том подвале. Братья – 1986 и 1988 годов рождения, а отец 1964 года рождения. Из подвала правоохранители изъяли шесть бумажных коробок из-под дешевого вина, одна из них была полной и ее отправили на экспертизу. Результаты экспертизы будут известны в конце февраля", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Оболонского района.

Напомним, в полиции не исключают версию, что мужчины могли отравиться суррогатным алкоголем. Впрочем, это станет известно после результатов экспертизы, которая до конца еще не проведена.

Напомним, в Киеве на Подоле в одной из квартир нашли убитыми двух пропавших девушек. погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, нашла тела девушек, лежащих друг на друге в шкафу. Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали в Одессе 6 января.

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