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Трое подростков устроили масштабное ДТП на проспекте Правды в Киеве: видео

8 октября, 16:39

По словам очевидцев, парни были пьяными

Масштабное ДТП вызвали подростки на проспекте Правды в столице. Накануне вечером на большой скорости они врезались в попутном машину. Ее от мощного удара отбросило на соседнюю полосу, где она протаранила еще одну машину. Виновники аварии сбежали до приезда медиков и правоохранителей. Очевидцы утверждают: это была компания из трех парней, которые были навеселе. Кто владелец автомобиля, ставшего причиной ДТП, правоохранители выясняют.

Как сообщали новости "Сегодня", за восемь месяцев 2019 года в Украине дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

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В частности, общее количество ДТП выросло на 6,6% (за восемь месяцев 2018 года было зафиксировано 94 020 аварий).

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Фото: соцсети

В авариях пострадали 20 218 человек (в прошлом году за тот же период – 18 881), что на 7,1 процента больше, чем в прошлом году. Также серьезно увеличился показатель жертв автокатастроф – если в 2018-м за восемь месяцев на дорогах погибли 1919 человек, то в нынешнем – 1991, что на 3,8% больше.

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Киев ДТП подростки сбежали

Источник: Сегодня

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