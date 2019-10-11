Трое учащихся ПТУ из Киевской области за ночь угнали три машины и устроили ДТП

За ночь несовершеннолетние молодые люди угнали три "ВАЗа"

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Правоохранители после задержания в Киеве угонщика авто поймали в троих учащихся ПТУ в Киевской области, которые за ночь угнали три автомобиля и, пытаясь сбежать от полицейских, устроили ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

Так, по спецлинии "102" поступило сообщение от местной жительницы с. Черепин Тетиевского района, что у нее похитили автомобиль "ВАЗ" и пропали ключи от него. Пожилая женщина заподозрила в этом своего внука и рассказала об этом полиции". В ходе ночных поисков трех несовершеннолетних угонщиков, которые пытались сбежать от полицейских уже на другой угнанной машине, догнали в поле. При задержании произошло столкновении двух автомобилей – угнанный перевернулся, а полицейское авто получило повреждения

"Забрав дедушки "пятерку", внук вместе с двумя товарищами решил прокатиться в направлении Погребищенского района Винницкой области", – уточнили в полиции обстоятельства первого угона.

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По дороге у парней закончился бензин. Они пошли до ближайшего села и угнали старенькую "копейку" со двора, но не увидели, что у нее спущены колеса. Доехав до дедушкиной машины, начали их менять, однако это не получилось.

"Вернувшись снова в село, похитили уже третий "ВАЗ". Разбили стекло, достали из "бардачка" ключи и поехали в Тетиевское ПТУ, где учились. Там их и увидела полиция, у которой уже было ориентирование на злоумышленника. Преследование закончилось задержанием правонарушителей", – рассказали в полиции.

По инциденту составлен админпротокол по ст.184 КУоАП Украины (невыполнение родителями своих обязанностей). По двум похищениям в Винницкой области возбуждены уголовные производства по ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в селе Белогородка под Киевом водитель легковушки на пешеходном переходе сбил девятилетнюю девочку.

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