Трое воров в Киеве украли почти 80 метров кабеля правительственной связи

Вчера, 11:19

Ворами оказались киевлянин и уроженцы Черниговской области

Трое воров в Киеве украли почти 80 метров кабеля правительственной связи

В Киеве были задержаны трое мужчин, которые украли кабель правительственной связи. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Задержали мужчин ночью в понедельник, 26 ноября, в Деснянском районе на улице Братиславской. Патрульные заметили мужчин, который тянули к автомобилю кабель. Полицейские сразу задержали злоумышленников и вызвали следственно-оперативную группу для документирования события.

На месте изъяли 79 метров похищенного кабеля правительственной связи и орудия совершения преступления. Злоумышленниками оказались 62-летний киевлянин и двое уроженцев Черниговской области, 1994 и 1996 годов рождения. Молодые люди ранее попадали в поле зрения полицейских за совершение имущественных преступлений.

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы. Правоохранители подозревают задержанных в совершении 16 аналогичных преступлений.

Напомним, ранее мы сообщали, что одной из самых острых проблем, которая заставляет "Укртелеком" расходовать ресурсы и недополучать прибыль, остается проблема кражи медного кабеля. За первое полугодие 2018-го зафиксировано более 10 тыс. случаев воровства кабеля на сетях "Укртелекома". Фактически каждый час случаются 2-3 новые кражи.

Кроме того, в марте в Киеве мужчины вырезали 60 метров кабеля связи для сдачи в пункт металлолома. Мужчин задержали, когда они обжигали провода на костре.
Киев, кража, воровство, правоохранители, преступления, киевлянин, кражи, кабель, правительственная связь

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

На Дарнице задержали банду воров-иностранцев

10 Сентября, 14:44

Задержанным грозит до 6 лет тюрьмы

Экономика

Фото: sich.zp.ua

Почему у 384 тысяч абонентов "Укртелекома" не работают телефоны

25 Июля, 16:13

В компании подвели итоги работы за 6 месяцев 2018 года
Загрузка...

Происшествия

В Киеве воры украли из квартиры баян и удочку

28 Августа, 22:44

За содеянное им грозит до шести лет лишения свободы

Происшествия

В Киеве задержали автовора, укравшего ноутбук из Toyota

8 Ноября, 10:46

Преступник ранее был судим за хранение наркотиков
Загрузка...