Трое воров в Киеве украли почти 80 метров кабеля правительственной связи

В Киеве были задержаны трое мужчин, которые украли кабель правительственной связи. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Задержали мужчин ночью в понедельник, 26 ноября, в Деснянском районе на улице Братиславской. Патрульные заметили мужчин, который тянули к автомобилю кабель. Полицейские сразу задержали злоумышленников и вызвали следственно-оперативную группу для документирования события.











На месте изъяли 79 метров похищенного кабеля правительственной связи и орудия совершения преступления. Злоумышленниками оказались 62-летний киевлянин и двое уроженцев Черниговской области, 1994 и 1996 годов рождения. Молодые люди ранее попадали в поле зрения полицейских за совершение имущественных преступлений.

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы. Правоохранители подозревают задержанных в совершении 16 аналогичных преступлений.

Напомним, ранее мы сообщали, что одной из самых острых проблем, которая заставляет "Укртелеком" расходовать ресурсы и недополучать прибыль, остается проблема кражи медного кабеля. За первое полугодие 2018-го зафиксировано более 10 тыс. случаев воровства кабеля на сетях "Укртелекома". Фактически каждый час случаются 2-3 новые кражи.

Кроме того, в марте в Киеве мужчины вырезали 60 метров кабеля связи для сдачи в пункт металлолома. Мужчин задержали, когда они обжигали провода на костре.