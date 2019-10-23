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Трогал за интимные места: в Киеве мужчина приставал к девятилетней девочке

23 октября, 13:50

Педофил преследовал ребенка до подъезда ее дома

В Подольском районе Киева незнакомый мужчина приставал в девятилетней девочке и трогал ее за интимные места.

Как сообщает "Информатор", инцидент произошел в доме на улице Краснопольская, 2б. Об этом копам сообщили около 17:55 22 октября. Как выяснили полицейские, мужчина начал преследовать девочку, когда она шла домой. Когда ребенок и мужчина зашли в здание, он начал трогать девочку за интимные места и предлагал ей сделать тоже самое. После этого он покинул место происшествия и скрылся в неизвестном направлении.

Для выяснения все подробностей инцидента и описания подозреваемого на место направили следственно-оперативную группу.

Напомним, недавно Верховная Рада Украины отменила закон о химической кастрации педофилов.

Отметим, что этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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Киев ребенок педофилы девочка приставал Подольский район

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