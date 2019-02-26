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Тройное ДТП под Киевом: авто полиции врезалось в легковушку и вылетело на тротуар

Сегодня, 00:49

Полицейский Mitsubishi ехал по встречной полосе на большой скорости

Тройное ДТП под Киевом: авто полиции врезалось в легковушку и вылетело на тротуар Происшествия Полицейский Mitsubishi ехал по встречной полосе на большой скорости

В понедельник, 25 февраля, в Новых Петровцах под Киевом, где накануне произошла новая стрельба, произошло тройное ДТП при участии машины Нацполиции.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Отмечается, что полицейский Mitsubishi, который ехал на большой скорости с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, врезался в Seat, совершающий поворот налево.

В свою очередь Seat после удара столкнулся с еще одним автомобилем, а полицейская машина вылетела на тротуар.

Ранее в Киеве патрульный Toyota Prius попал в ДТП – он столкнулся с Infinity при заезде на Индустриальный мост. Водитель, протаранивший копов, сбежал с места происшествия, а двоих полицейских карета скорой помощи доставила в больницу. Столкновение произошло, когда Infinity, заезжая на мост со стороны улицы Вадима Гетьмана, врезался в авто патрульных. Как стало известно, у одного из пострадавших полицейских диагностирована травма ноги, а по городу был объявлен план "Перехват".

Напомним, ранее мы писали о том, что каждый шестой автомобиль патрульной полиции побывал в ДТП, а некоторые патрульные машины побывали в авариях по нескольку раз.

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Тег ДТП, видео, авто, новые петровцы, полицейские

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