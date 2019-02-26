Тройное ДТП под Киевом: авто полиции врезалось в легковушку и вылетело на тротуар
Полицейский Mitsubishi ехал по встречной полосе на большой скорости
В понедельник, 25 февраля, в Новых Петровцах под Киевом, где накануне произошла новая стрельба, произошло тройное ДТП при участии машины Нацполиции.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Отмечается, что полицейский Mitsubishi, который ехал на большой скорости с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, врезался в Seat, совершающий поворот налево.
В свою очередь Seat после удара столкнулся с еще одним автомобилем, а полицейская машина вылетела на тротуар.
Ранее в Киеве патрульный Toyota Prius попал в ДТП – он столкнулся с Infinity при заезде на Индустриальный мост. Водитель, протаранивший копов, сбежал с места происшествия, а двоих полицейских карета скорой помощи доставила в больницу. Столкновение произошло, когда Infinity, заезжая на мост со стороны улицы Вадима Гетьмана, врезался в авто патрульных. Как стало известно, у одного из пострадавших полицейских диагностирована травма ноги, а по городу был объявлен план "Перехват".
Напомним, ранее мы писали о том, что каждый шестой автомобиль патрульной полиции побывал в ДТП, а некоторые патрульные машины побывали в авариях по нескольку раз.
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