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Тройное ДТП под Киевом: пострадали водитель легковушки и медик "скорой"

10 октября, 13:02

Когда фельдшер оказывал водителю KIA медпомощь, в легковушку въехал автомобиль

Фото: патрульная полиция Киевской области

Фото: патрульная полиция Киевской области

Утром в четверг, 10 октября, на автодороге Киев – Чоп близ села Гуровщина произошло ДТП с участием трех авто марки KIA, Audi и Geely. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

"По предварительной информации, стражи порядка установили, что водитель легковушки KIA во время перестроения, неудостоверившись в безопасности маневра, совершил столкновение с автомобилем Audi. От удара водитель Audi заехал на отбойник, а KIA развернуло во встречном направлении между полосами движения", – говорится в сообщении.

На место прибыла "скорая". Фельдшер бригады оказывал медицинскую помощь водителю KIA, сидя на пассажирском сиденье этого авто, когда почувствовали сильный удар: в легковушку KIA въехал Geely.

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"В результате ДТП получили травмы различной степени водитель автомобиля KIA и фельдшер кареты скорой помощи. Пострадавших госпитализировали в больницу", – уточнили в патрульной полиции.

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Ранее сообщалось, в центре Киева на перекрестке улиц Грушевского и Липской вечером в среду, 9 октября, произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина, переходившая с ребенком дорогу. Женщина успела оттолкнуть ребенка, но сама попала под машину.

Также новости "Сегодня" писали о масштабном ДТП на проспекте Победы в Киеве, которое устроили подростки.

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авария ДТП киевская область

Источник: Сегодня

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