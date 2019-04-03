"Трубы тоже устали". В центре Киева из-за порыва трубопровода затопило улицу
Грязный поток залил лестницу между улицей Марьяненко и переулком Гордиенко
В Киеве снова произошел порыв трубопровода в самом центре города. Так, в социальных сетях пользователи сообщили о том, что накануне, 2 апреля, из-за аварии вода залила переход с улицы Марьяненко на переулок Кости Гордиенко на Печерске.
Так, грязный поток полностью залил лестницу, заблокировав его для прохода горожан.
Отметим, что в комментариях киевляне делились догадками, что порывы труб по городу, конечно, как-то связаны с выборами.
При этом жители столицы с иронией назвали стекающую по лестнице на Гордиенко реку "кличкогарским водопадом", "кличкопадом", "брудограем", отметив, что в городе "устали" не только мосты, но и трубы.
Напомним, на днях на улице Деловой в центре Киева произошел порыв трубопровода с горячей водой. Поток горячей воды стекал по улице от Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Из-за ЧП на дороге образовалась огромная яма, у кромки которой "завис" автомобиль.
Также на Демеевской площади под мостом на дороге по направлению к проспекту Лобановского под машиной Volkswagen провалился асфальт, передняя часть авто полностью провалилась в яму.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Трубы тоже устали". В центре Киева из-за порыва трубопровода затопило улицу". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве чинят водопровод на четырех улицах: где сейчас нет воды и когда появится
Починить повреждения "Киевводоканал" обещает за сутки