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"Трубы тоже устали". В центре Киева из-за порыва трубопровода затопило улицу

Сегодня, 08:51

Грязный поток залил лестницу между улицей Марьяненко и переулком Гордиенко

Фото: Григорий Салай, Сегодня
"Трубы тоже устали". В центре Киева из-за порыва трубопровода затопило улицу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/44a/155/5ca44a1556848.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/44a/155/5ca44a1556848.jpg Происшествия Грязный поток залил лестницу между улицей Марьяненко и переулком Гордиенко

В Киеве снова произошел порыв трубопровода в самом центре города. Так, в социальных сетях пользователи сообщили о том, что накануне, 2 апреля, из-за аварии вода залила переход с улицы Марьяненко на переулок Кости Гордиенко на Печерске. 

Так, грязный поток полностью залил лестницу, заблокировав его для прохода горожан.

Отметим, что в комментариях киевляне делились догадками, что порывы труб по городу, конечно, как-то связаны с выборами.

При этом жители столицы с иронией назвали стекающую по лестнице на Гордиенко реку "кличкогарским водопадом", "кличкопадом", "брудограем", отметив, что в городе "устали" не только мосты, но и трубы.

Напомним, на днях на улице Деловой в центре Киева произошел порыв трубопровода с горячей водой. Поток горячей воды стекал по улице от Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Из-за ЧП на дороге образовалась огромная яма, у кромки которой "завис" автомобиль.


Также на Демеевской площади под мостом на дороге по направлению к проспекту Лобановского под машиной Volkswagen провалился асфальт, передняя часть авто полностью провалилась в яму. 

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Тег Киев, ЖКХ, чп, печерск, трубопровод, порыв, порывы

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