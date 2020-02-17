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"Туалет на колесах": в Киеве водитель и кондуктор справили нужду на автобус (фото)

17 февраля, 20:07

В «Киевпастрансе» рассказали, что будет с оскандалившимися сотрудниками

В Киеве на Виноградаре киевляне заметили водителя и кондуктора, которые "сходили по-маленькому" прямо на свое транспортное средство – автобус №72. Это произошло на остановке "Проспект Свободы", которая является конечной для этого маршрута.

"Водителям общественного транспорта так и не поставили туалеты, поэтому они в унисон с кондукторами справляют нужду прямо на автобус", – говорится в сообщении паблика "Киев Оперативный", который опубликовал фотографии оскандалившихся сотрудников "Киевпастранса".

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Между тем, в самом "Киевпастрансе" уверяют, что туалет для сотрудников на остановке есть, автобус уже отмыли, а водителя и контролера-кассира ждут в офисе на инструктаж с объяснениями.

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Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Ранее сообщалось, что в парке Победа в одном здании совместили пункт муниципальной охраны и туалет. Коричневое здание появилось в зеленой зоне в 2019 году. Отметим, что муниципальная охрана совсем недавно патрулирует парк Победы, однако такое соседство удивило гостей парка.

Также с 1 сентября 2019-го при проектировании новых станций метро или при проведении их реконструкции должны обязательно предусматриваться туалеты для пассажиров. Их нужно будет размещать на входе или выходе из станций.

А еще в 2019-м "Сегодня" писала о экстренном приземлении самолета, которое произошло из-за пассажирки, застрявшей в туалете.

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автобус Киев фотографии туалеты

Источник: Сегодня

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