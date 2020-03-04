Туман в Киевской области спровоцировал массовые ДТП на Одесской трассе

В Киевской области утром в среду, 4 марта, на Одесской трассе в сторону Киева близ села Мытница, где ранее Audi на скорости въехал в автобус, произошло две аварии при участии шести авто. В одном из ДТП пострадал один человек, сообщает УНН, ссылаясь на данные пресс-службы патрульной полиции региона.

Так, первое ДТП, в котором столкнулись Nissan, Таврия и Lanos, произошло около 6:45. К счастью, обошлось без пострадавших. Вторая авария произошла спустя 20-25 минут на этом же отрезке дороги. По данным копов, столкнулись Mercedes, Ford и Lada. В результате ДТП пострадал один человек из Lada. Его госпитализировали.

При этом, в паблике dtp.kiev.ua сообщается, что на Одесской трассе утром столкнулись более 10 авто на протяжении 100 метров.

Отметим, что с самого утра 4 марта в столице и области наблюдается густой туман.

Напомним, в Киеве пьяный лихач в Печерском районе совершил два ДТП и уснул за рулем. На него правоохранители составили пять протоколов.

Также сообщалось о смертельном ДТП на столичных Осокорках, где автомобиль выехал на тротуар.

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