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Турафера: мать с дочерью продали "липовых" путевок на 2 миллиона гривен

Сегодня, 14:22

Клиентам предлагали путевки в Египет, Турцию, Кипр и Объединенные Арабские Эмираты

Фото: Добрев
Фото: Добрев.
Турафера: мать с дочерью продали "липовых" путевок на 2 миллиона гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/462/4c5/5c54624c521e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/462/4c5/5c54624c521e0.jpg Происшествия Клиентам предлагали путевки в Египет, Турцию, Кипр и Объединенные Арабские Эмираты

В Киеве разоблачили двух злоумышленниц, которые на продаже "липовых" туристических путевок, обманув людей, нажились на 2 млн грн. Об этом сообщили в прокуратуре Киева. 

"Сообщено о подозрении двум злоумышленницам, которые под предлогом оказания туристических услуг завладели средствами граждан на сумму 2 млн грн", – сообщили в прокуратуре.

Злоумышленницам, которые оказались матерью и дочерью, сообщено о подозрении в совершении мошеннических действий (ст. 190 УК Украины).

Отмечается, что с августа 2018 года в правоохранительные органы столицы обратилось 37 граждан, которые оплатили путевки одному из туристических агентств, однако услуги так и не получили. Как оказалось, чтобы получить деньги от желающих отдохнуть "на морях", злоумышленницы заранее сняли офисное помещение в однм из столичных ТРЦ и обустроили его под туристическое агентство.

По данным прокуратуры, клиентам предлагались путешествия в Египет, Турцию, Кипр и Объединенные Арабские Эмираты.

"В дальнейшем под предлогом бронирования поездок злоумышленницы подписывали с пострадавшими договор о предоставлении туристических услуг выдавали кассовый ордер о получении денежных средств. Однако в дальнейшем каких-либо действий по организации этих поездок не осуществляли и документы для путешествий клиентам не выдавали", – рассказали в прокуратуре.

"Сегодня" собрали самые распространенные туристические аферы. Безусловный лидер среди афер на украинских курортах — махинации с арендой жилья. Особенно они популярны в больших городах — Одессе, Николаеве и т. д. На различных ресурсах мошенники подают объявления с очень заманчивыми условиями. Вам могут пообещать квартиру с евроремонтом, в пешей доступности от моря, всего за 300 гривен! Пока вы будете вне себя от счастья, что удалось отыскать такой идеальный вариант, аферисты озвучат главное условие бронирования: предоплата в размере проживания первых суток. На первый взгляд, мотивация владельца предельно ясна: он хочет получить гарантию, что вы действительно приедете и жилье не будет простаивать. Но в 80% случаев на другом конце провода будет не настоящий хозяин квартиры, а мошенник, и стоит вам лишь перевести деньги, как телефон окажется вне зоны досягаемости.

 

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Тег продажа, обман, путевки, турагентство

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УНН

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