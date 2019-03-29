Тушили почти сутки: под Киевом полыхала мусорная свалка
Инцидент произошел в овраге с мусором в Фастове
Пожарные почти сутки тушили пожар, который вспыхнул на мусорной свалке в Фастове, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области.
"28 марта в 17:57 в оперативно-диспетчерскую службу Фастовского района поступило сообщение о возгорании мусора по адресу: г. Фастов, ул. Кольцевая. Пожар локализован 28 марта в 19:13 и полностью ликвидирован 29 марта в 12:45", – говорится в сообщении.
Сообщается, что огнем было охвачено в овраге с мусором 160 кв. м, поэтому к ликвидации пожара привлекалась тяжелая инженерная техника.
Ранее сообщалось, что в Киеве 39-летний мужчина поджег квартиру бывшей жены на седьмом этаже многоэтажки, когда в ней находилась сестра бывшей супруги со своим 10-летним сыном и матерью. Инцидент произошел на улице Сергея Лифаря в Деснянском районе.
Также мы писали, что в Киеве произошел пожар в одном из колледжей на ул. Бориспольской в Дарницком районе. Была проведена эвакуация сотрудников и учеников из помещения, в котором замкнуло проводку. В результате ЧП никто не пострадал.
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