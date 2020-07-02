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"Ты мне создаешь проблемы": Кличко обматерил на мосту известного экстремала (видео)

2 июля, 20:02

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Общаясь с молодым человеком, мэр не всегда выбирал выражения

В Киеве произошел конфликт между мэром столицы Виталием Кличко и экстремалом Mustang Wanted (Григорий Кириленко). По данным издания "TK Media", инцидент произошел на Пешеходном мосту между 06:00 и 07:00 утра.

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Согласно части записанного разговора, человек с голосом, напоминающим голос Виталия Кличко, отчитывал экстремала за то, что тот, вероятно, взбирался на мост. При этом слышно, что человек называет экстремала "долбое*ом" и говорит о том, что творческих людей надо "рихтовать".

Прибывших впоследствии полицейских Кличко попросил прочитать руферу лекцию, чтобы тому в следующий раз не хотелось лазить.

Первым о конфликте на Пешеходном мосту сообщил журналист канала "Исландия" Сергей Гришин. Как написал Гришин, в среду между 06:00 и 07:00 утра в полицию поступило сообщение о том, что мэра Киева на Пешеходном мосту бьют неизвестные.

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Отметим, руфер Mustang Wanted широко известен организацией акции на высотке в Москве с перекрашиванием звезды в цвета украинского флага.

Напомним, в Киевской области полицейские совместно со спасателями и "Киевоблэнерго" спасли жизнь пьяному "экстремалу", который, чтобы привлечь внимание девушки, взобрался на высоковольтную вышку.

А в конце мая столичные спасатели сняли с опоры Южного моста малолетних руферов, которые взобрались туда и не могли слезть самостоятельно.

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Виталий Кличко полицейские конфликт mustang руфер

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