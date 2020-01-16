Тяжелая дверь покалечила ребенка: появилось видео ЧП в поликлинике

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В Сети появилось видео, на котором заснят момент ЧП с падением двери на ребенка в детской поликлинике в Киеве. Напомним, инцидент произошел 13 января днем, когда женщина привела ребенка с ветрянкой в поликлинику.

Ранее в полиции подтвердили факт падения на малыша тяжелой двери в детской поликлинике на Виноградаре и сообщили, что проверяют обстоятельства инцидента.

По данным родственника ребенка, мама пострадавшего малыша – Ярослава Альбольболь. СМИ сообщили, что она является супругой Монтасира Альбольболя, врача из Сирии. Семья несколько лет жила на родине мужа, старшие дети родились там. Позже семейной паре с двумя детьми пришлось бежать из страны из-за начавшейся войны и преследований. Младший ребенок, который сейчас в больнице, родился уже в Киеве.

Напомним, в Дарницком районе на улице Вербицкого сегодня, 14 января, произошла трагедия. В ванной утонул мальчик, которому был всего один год и девять месяцев.

Ранее на Контрактовой площади, где размещен новогодний городок, вечером 1 января мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, разлил два казана с глинтвейном. В результате инцидента продавец, покупатели и семилетний ребенок получили ожоги.

А в селе Соседовичи во Львовской области двухлетний мальчик получил ожоги 70% тела после падения в кастрюлю с кипятком.

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